Как ускорить рост ресниц: пять эффективных и малоизвестных способов

Густые, длинные и изящно изогнутые ресницы — мечта многих. Но природа не всегда щедра, а ежедневный макияж и снятие туши могут только усугубить ситуацию. К счастью, есть действенные способы заставить ресницы расти быстрее, и это не всегда дорогостоящие сыворотки или наращивание. Косметолог Лиана Давыдова рассказала о пяти эффективных и неочевидных приемах, которые действительно работают.

Ниацинамид и пантенол в уходе

Эти компоненты давно известны в уходе за кожей, но мало кто знает, что они отлично работают и на ресницах.

«Ниацинамид улучшает микроциркуляцию у корней волосков, а пантенол укрепляет структуру и защищает от ломкости. Добавьте в рутину кремы с этими компонентами или аккуратно наносите их по линии роста ресниц ватной палочкой», — объясняет эксперт.

Массаж век ложкой

Слегка нагрейте чайную ложку (до комфортной температуры!) и делайте мягкий массаж века круговыми движениями. Это улучшает кровоснабжение волосяных луковиц и стимулирует рост. Метод прост, но неожиданно эффективен — главное, делать его регулярно и без фанатизма.

Сыворотка из аминокислот

Вместо масел попробуйте сыворотки на основе аминокислот — это строительный материал для кератина, из которого состоят ресницы.

«Такие формулы чаще встречаются в уходе за бровями, но отлично работают и на веках. Главное — выбирать составы без раздражающих компонентов и наносить их осторожно», — предупреждает косметолог.

Замените тушь на укрепляющий гель

Многие не замечают, но именно тушь с водостойкой формулой может вызывать ломкость и выпадение ресниц. Попробуйте сделать перерыв и использовать укрепляющий гель с витаминами и кератином. Заодно ресницы отдохнут и будут расти быстрее — без нагрузки и ежедневного трения щеточкой.

Миндальное молочко перед сном

Неожиданно, но помогает! Смешайте пару капель миндального масла с водой или отваром ромашки и смочите в этой смеси ватную палочку. Проведите по линии роста ресниц перед сном. Миндальное масло питает, а ромашка снимает раздражение — ресницы чувствуют себя, как после отпуска.

И помните: никакой спешки. Рост ресниц — дело индивидуальное и требующее терпения. Но если вы будете бережны и последовательны, то через пару недель заметите, что взгляд стал выразительнее — без накладных ресниц и фильтров.