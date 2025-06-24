Хирург раскрыл секрет моложавой внешности Тимура Родригеза

Певец и шоумен Тимур Родригез тщательно следит за своей внешностью и выбирает яркие образы. Поклонники интересуются, как мужчине удается так молодо выглядеть в 45 лет. Реконструктивно-пластический хирург, онколог Максим Усунгван в беседе с сайтом «Страсти» предположил, какие процедуры или даже пластические операции мог сделать артист.

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«Если внимательно проследить за изменениями внешности Тимура Родригеза на протяжении последних лет, можно отметить, что они происходят вполне естественно и логично — в соответствии с возрастными изменениями. Я не вижу признаков хирургических вмешательств. У артиста постепенно появляются типичные возрастные изменения: гусиные лапки, мимические морщины на лбу, межбровная складка. Всё это укладывается в рамки возрастной нормы и выглядит органично», —

Специалист отметил, что при этом Тимур выглядит свежо, ухоженно. Можно предположить, что он прибегает к умеренным косметологическим процедурам — например, биоревитализации или уходовым методикам, направленным на поддержание тонуса кожи и увлажнение. Такие процедуры не меняют черты лица, но хорошо поддерживают общий тонус и внешний вид кожи.

«Скорее всего, у Тимура хорошая генетика: кожа плотная, овал лица держится. Плюс, он активно пропагандирует здоровый образ жизни — спорт, сбалансированное питание, режим. Это, безусловно, отражается на его внешности положительно», —

Хирург добавил, что если бы певец решился на пластическую операцию, логично было бы предположить коррекцию нависшего века — но это его индивидуальная особенность, которая остается с ним годами и, по-видимому, его самого не беспокоит. Впрочем, о блефаропластике можно подумать в будущем.

«С моей точки зрения, еще минимум пять лет Тимур вполне может не задумываться о пластике — он в отличной форме и, судя по всему, осознанно и аккуратно ухаживает за собой», —

Ранее хирург Усунгван предположил, какие операции делал Николай Басков.