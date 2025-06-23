Анна Седокова выступила на сцене в корсете с глубоким декольте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выступила на сцене в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя певица предстала на размещенных кадрах в ярко-красном наряде, состоящем из корсета с глубоким декольте и леггинсов. При этом знаменитость продемонстрировала фигуру.

В опубликованных видео исполнительница также призналась, что утратила голос из-за боли в горле, однако к концерту она смогла восстановиться.

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Ранее в июне Анна Седокова станцевала на камеру в наряде с глубоким декольте. Певица позировала в джинсовом платье без бретелей, которое подчеркивало ее формы.