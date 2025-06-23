Перечислены прически, которые привлекают внимание мужчин

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам привлекающие внимание мужчин прически. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперт отметила прически с полураспущенными волосами.

«Они создают ощущение естественности и непринужденности, как будто женщина не прилагает особых усилий, чтобы выглядеть шикарно», — объяснила Кондратьева.

Кроме того, в списке оказались прически с легкими волнами, которые можно носить не только в повседневной жизни, но и на вечеринках. Вдобавок специалист упомянула подчеркивающие лицо и шею хвосты с объемом.

«Чтобы добиться выразительного эффекта, важно приподнять корни и добавить легкие волны по длине. Такая укладка смотрится объемно и живо», — пояснила она.

В заключение Кондратьева напомнила читательницам, что здоровые и ухоженные волосы придают женщине уверенность и особую привлекательность.

«Важно выбирать оттенки, которые гармонируют с естественным тоном кожи. Мягкие цвета, такие как карамельный или теплый каштан, делают образ более утонченным и естественным. Умеренность в окрашивании предотвращает перегрузку, позволяя волосам "дышать" и оставаться легкими», — подчеркнула собеседница издания.

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