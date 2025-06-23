Модный бренд из Узбекистана выпустил медицинские халаты с Лабубу

Модный бренд Doctor Queen из Узбекистана выпустил коллекцию медицинских халатов с популярной игрушкой Лабубу. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

В размещенном видео показан халат, на кармане которого присутствует изображение игрушки розового цвета. Чтобы сделать образ еще стильнее, представители бренда посоветовали вешать Лабубу на ремень.

«Мы никогда не отстаем от трендов и смелых решений», — говорится в ролике.

Покупатели разделились во мнениях по поводу такого дизайна медицинской одежды и принялись обсуждать его в комментариях под публикацией.

«Очень красиво, но без Лабубу, наверное, лучше», «Совсем чокнулись на этих Лабубу», «Надо быть посерьезнее. Это не стиль», «Лабубу делает этот халат еще очаровательнее», «Очень мило», «В этом халате и лечить, и радовать», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов назвал куклу Лабубу атрибутом эскортниц.