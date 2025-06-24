Как отмечают девичник в 2025 и во сколько он обойдется

Невеста в обычной одежде и в белой фате, подружки — в розовых фатах. Этот тренд прижился в столице, и теперь девичники сразу бросаются в глаза. А на маркетплейсах можно приобрести наборы фат из нескольких штук. Например, пять цветных и одна белая стоят всего около 900 рублей.

Как отмечают девичник в Москве и во сколько он в среднем обойдется? Об этом Бизнес ФМ рассказала организатор и ведущая свадебных мероприятий Наталья Волкова.

Наталья Волкова, организатор и ведущая свадебных мероприятий:

«Так как свадьба — достаточно дорогостоящее событие, чаще всего девичники организуют более бюджетно. Мало когда приглашают организаторов, чаще девочки-подружки сами придумывают для своей подруги, для невесты, этот праздник. Либо снимается загородный дом, либо они отправляются в ночной клуб, караоке и так далее. Иногда арендуют небольшие ресторанчики, небольшие залы — знаете, сейчас очень модные, на крыше такие, бунгало — и там чаще всего отмечают девичники, потому что это эффектно: на фотографиях красиво получается, такой контент красивый. Иногда прямо планируют программу развлекательную, например начать с каких-нибудь спа-процедур и потом завершить какими-то более активными развлечениями. Кто хочет поэкстремальнее — пожалуйста, есть от картинга до скалодромов. И, соответственно, приглашают ведущего. Что касается белой фаты на невесте и любого другого цвета — чаще всего розового на подружках невесты, это уже классика, уже много лет так девочки проводят девичники. Я не знаю, откуда это пошло, если честно. Мы сразу же можем обратить внимание: если есть компания, где девочки все в фатах и только у одной — белая фата, то, соответственно, это чаще всего девичник. Не думаю, что здесь привязана какая-то символика, если только гламур. Сумма, потраченная на девичник, — смотря сколько еще девочек, но, как правило, это в среднем от пяти до десяти девочек, — это где-то 50 тысяч рублей».

В апреле этого года британская The Independent писала, что зумеры и миллениалы вместо стриптизеров и алкоголя на девичниках все чаще предпочитают дзен-вечеринки — спокойные встречи с подругами и родственниками в загородном доме с походами, йогой по утрам, массажами и готовкой. Этот тренд распространяется даже в США, где шумные девичники в «традиционном» стиле являются культурной особенностью.