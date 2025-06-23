«Будто его одела мать». Внешний вид 48-летнего Камбербэтча удивил фанатов

Британский актер Бенедикт Камбербэтч посетил Неделю моды в Милане и удивил фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

48-летнего артиста заметили на показе люксового бренда Prada. Так, он предстал перед камерами в бежевом костюме, который состоял из пиджака и свободных брюк. Кроме того, на знаменитости были белая рубашка с принтом в виде синих пальм, фиолетовые кроссовки и солнцезащитные очки в черной оправе.

Читатели портала обсудили внешний вид звезды «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа» в комментариях под материалом.

«Камбербэтчу следовало бы надеть белую соломенную шляпу», «Выглядит так, как будто его одела мать», «Я скучаю по элегантному Бенедикту», «Странный мужчина», «Выглядит нелепо», — высказывались комментаторы.

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