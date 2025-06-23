«Самая сексуальная в мире волейболистка» восхитила фанатов выбором бикини

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенном купальнике. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Спортсменка запечатлела себя в зеркало, представ перед камерой в бикини с леопардовым принтом. При этом на размещенном кадре видно, что изделие включает в себя частично оголяющий грудь бюстгальтер с красными лямками и микроплавки. Также инфлюэнсерша позировала в солнцезащитных очках и с небрежным пучком на голове.

© Lenta.ru

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, также поделилась новыми откровенными снимками. Тогда спортсменка продемонстрировала на камеру обнаженные ягодицы.