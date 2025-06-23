Футболка baby tee: как и с чем ее носить

Baby tee — главная футболка лета 2025: как и с чем ее носить, советы стилиста
Если вам кажется, что мода снова вдохновляется гардеробом Бритни Спирс образца «…Baby One More Time», то вам вовсе не кажется, вы не ошибаетесь. Летом 2025 на пьедестале — baby tee: короткая, обтягивающая футболка, будто на пару размеров меньше. Она выглядит так, словно вы взяли ее напрокат у младшей сестры или старшей дочери, но при этом — эта майка абсолютно актуальная, дерзкая и универсальная. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как приручить этот тренд.
С джинсами с высокой посадкой — классика Y2K
Ничто так не подчеркивает талию, как правильная посадка брюк. Сочетание укороченной футболки и джинсов с завышенной талией возвращает нас в начало нулевых, но на новый, более элегантный лад.
«Образ легко адаптировать под вечер — добавьте остроносые туфли и пиджак свободного кроя», — предлагает эксперт. Такой лук визуально вытягивает силуэт.
С юбкой миди — баланс провокации и нежности
Если боитесь, что baby tee выглядит слишком уж по-девичьи, скомбинируйте ее с юбкой миди — например, шелковой или льняной. Это создает изящный, но немного вызывающий образ в духе французского кино. Пастельные тона в одежде уравновешивают игривость силуэта. Для акцента можно добавить босоножки на тонких ремешках и лаконичную сумку. Но и сникерсы прекрасно впишутся в образ.
C платьем или сарафаном
Один из самых стильных приемов — надеть baby tee поверх легкого летнего платья. Или под него.
«Это добавит слоистости и подчеркнет талию, особенно если дополнить все ремнем (или двумя-тремя по нынешней моде). Получается иронично и креативно: вы как будто играете с модой, а не просто следуете ей. Этот трюк особенно хорош для тех, кто хочет освежить надоевшие платья новыми комбинациями», — говорит стилист.
С карго или широкими штанами — на контрасте
Объемный низ и минималистичный верх — прием, который всегда выглядит современно. Особенно если карго со множеством карманов или в насыщенных оттенках хаки, охры, индиго. Добавьте кроссовки или грубые сандалии — получится расслабленный городской образ. Украшения в духе 90-х (цепочки, кольца, массивные браслеты) подчеркнут ностальгическую эстетику.
В спорт-шике — с велосипедками и худи
Для тех, кто ценит комфорт, но не хочет терять стиль. Baby tee идеально вписывается в эстетику athleisure: наденьте ее с велосипедками или спортивными шортами на завязках, поверх набросьте расстегнутое худи или рубашку, если прохладно, и образ готов. Очки в спортивной оправе завершат картинку и намекнут, что вы в курсе фэшн-настроений. Такой образ отлично подходит и для утренней пробежки, и для посещения модной кофейни на углу.