Футболка baby tee: как и с чем ее носить

Если вам кажется, что мода снова вдохновляется гардеробом Бритни Спирс образца «…Baby One More Time», то вам вовсе не кажется, вы не ошибаетесь. Летом 2025 на пьедестале — baby tee: короткая, обтягивающая футболка, будто на пару размеров меньше. Она выглядит так, словно вы взяли ее напрокат у младшей сестры или старшей дочери, но при этом — эта майка абсолютно актуальная, дерзкая и универсальная. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как приручить этот тренд.

С джинсами с высокой посадкой — классика Y2K

Ничто так не подчеркивает талию, как правильная посадка брюк. Сочетание укороченной футболки и джинсов с завышенной талией возвращает нас в начало нулевых, но на новый, более элегантный лад.

«Образ легко адаптировать под вечер — добавьте остроносые туфли и пиджак свободного кроя», — предлагает эксперт. Такой лук визуально вытягивает силуэт.

С юбкой миди — баланс провокации и нежности

Если боитесь, что baby tee выглядит слишком уж по-девичьи, скомбинируйте ее с юбкой миди — например, шелковой или льняной. Это создает изящный, но немного вызывающий образ в духе французского кино. Пастельные тона в одежде уравновешивают игривость силуэта. Для акцента можно добавить босоножки на тонких ремешках и лаконичную сумку. Но и сникерсы прекрасно впишутся в образ.

C платьем или сарафаном

Один из самых стильных приемов — надеть baby tee поверх легкого летнего платья. Или под него.

«Это добавит слоистости и подчеркнет талию, особенно если дополнить все ремнем (или двумя-тремя по нынешней моде). Получается иронично и креативно: вы как будто играете с модой, а не просто следуете ей. Этот трюк особенно хорош для тех, кто хочет освежить надоевшие платья новыми комбинациями», — говорит стилист.

С карго или широкими штанами — на контрасте

Объемный низ и минималистичный верх — прием, который всегда выглядит современно. Особенно если карго со множеством карманов или в насыщенных оттенках хаки, охры, индиго. Добавьте кроссовки или грубые сандалии — получится расслабленный городской образ. Украшения в духе 90-х (цепочки, кольца, массивные браслеты) подчеркнут ностальгическую эстетику.

В спорт-шике — с велосипедками и худи

Для тех, кто ценит комфорт, но не хочет терять стиль. Baby tee идеально вписывается в эстетику athleisure: наденьте ее с велосипедками или спортивными шортами на завязках, поверх набросьте расстегнутое худи или рубашку, если прохладно, и образ готов. Очки в спортивной оправе завершат картинку и намекнут, что вы в курсе фэшн-настроений. Такой образ отлично подходит и для утренней пробежки, и для посещения модной кофейни на углу.