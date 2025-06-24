Врач рассказал, какой ценой похудела Елена Воробей

Быть худой — почти обязательное условие для публичных людей. Но за стремительной трансформацией могут скрываться риски, о которых мало кто говорит вслух. 58-летняя юмористка Елена Воробей неоднократно рассказывала, что недовольна своим внешним видом. С помощью препарата для снижения веса она похудела на 14 килограммов, но стала выглядеть изможденной и уставшей. О том, какой вред здоровью может нанести такое снижение веса, сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

© Passion.ru

Елена Воробей не скрывает, что ее похудение связано с препаратом, изначально созданным для лечения сахарного диабета второго типа. Лекарство блокируют аппетит, и человек почти перестаёт есть.

Как подчеркнула доктор Пришвина, один из эффектов препарата - небольшая задержка опорожнения желудка. Суп вызывает тошноту, а мысли о еде — отвращение.

«Соответственно, снижение веса наступает молниеносно, но вместе с ним может прийти паралич желудка — состояние, при котором пища застревает в организме, буквально "зависает" в желудке, не проходя дальше. Это называется гастропарез, и может проявляться в начале, как рвота, боли, тяжесть, изматывающее ощущение, что еда не усваивается. Елена Воробей в своих интервью рассказывала о данных эффектах препарата. Она отметила, что препарат был назначен ей врачом-эндокринологом после полного обследования, и она принимала его под медицинским контролем. Однако, несмотря на это, артистка все равно столкнулась с побочными явлениями», —

Сама Елена Воробей ранее признала, что кожа на ее лице стала более сухой и обвисшей. Это, по словам доктора Пришвиной, является проявлением так называемого «оземпик-фейса». Данный термин описывает потерю упругости кожи из-за быстрого похудения.

«Лицо стареет и к былой молодости уже не возвращается», — предупредила врач.

Кроме того, Воробей упомянула, что препарат может вызывать головокружение, которые видимо связаны с гипогликемией. Это резкое падение сахара в крови, вызывающее слабость, дрожь, пот и панические атаки.

Вот еще побочные эффекты, которые уже стали предметом серьёзных медицинских исследований:

Панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Иногда — в тяжёлой, госпитальной форме.

Проблемы с почками — особенно у тех, кто страдает от обезвоживания и рвоты.

Нарушения психики — тревожность, депрессивные состояния, вплоть до суицидальных мыслей.

Проблемы со зрением — есть случаи ишемического поражения зрительного нерва.

«Елена Воробей подчеркивает в своих интервью о четком медицинском контроле и показаниях к применению данных лекарственных препаратов, а также предупреждает о цене такой худобы. Она говорит об этом открыто и это достойно уважения. Но стоит ли этот "укол худобы" таких изменений в организме. Это в первую очередь лекарство для диабетиков. А легкость и комфорт в теле должен быть достигнут через питание, движение, баланс», —

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.