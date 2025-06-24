Пять ошибок в стиле, которые старят вас

Детали гардероба могут добавить возраст женщине старше 50 лет, речь идет о неправильном выборе цвета или фасона одежды. Об этом сообщил канал «Модной шляпы силуэт».

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Так, существуют пять явных промахов в образе, которые добавят вам лет. Слишком темные цвета у лица, с которым лицо кажется уставшим, а морщинки легче заметить. Бесформенные силуэты скроют недостатки фигуры, но добавят возраст и украдут легкость.

Вы станете визуально старше, если на ткани одежды старые принты. Сейчас стоит обратить внимание на четкую геометрию, однотонные ткани или крупные цветы

Пропорции фигуры нарушают юбки ниже колена или слишком короткие. Кроме того, длинные вещи утяжеляют силуэт, а короткие выглядят неуместно. Идеальной длиной остается миди для юбок или брюки до щиколотки. Они удлиняют ноги и добавляют элегантности.

Образ без аксессуаров кажется незавершенным: добавьте к нему платок, яркий шарф, серьги, браслет или сумку.