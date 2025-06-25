Эксперт перечислила продукты для здоровья волос

Красивые и здоровые волосы — это не только результат правильного ухода, но и следствие сбалансированного питания. Научные исследования подтверждают, что дефицит определенных витаминов, минералов и белков может привести к ломкости, выпадению и замедленному росту волос. Какие продукты способствуют укреплению волосяных фолликулов, улучшают структуру волос и стимулируют их рост с точки зрения биохимии и физиологии, «Вечерняя Москва» узнала у косметолога-эстетиста Натальи Рябиновой.

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Белки: строительный материал для волос

Волосы на 80–95 процентов состоят из кератина — белка, для синтеза которого необходимы аминокислоты, особенно цистеин и метионин, рассказала эксперт. Он содержится в следующих продуктах:

Яйца — содержат биотин (витамин B7), который участвует в производстве кератина. Дефицит биотина связан с выпадением волос.

Лосось и жирная рыба — богаты омега-3, которые снижают воспаление волосяных луковиц и улучшают густоту волос.

Курица, индейка, бобовые — обеспечивают организм белком, необходимым для роста новых волос.

Железо и цинк: предотвращают выпадение волос

Дефицит железа (анемия) — частая причина телогенового выпадения волос. Цинк участвует в делении клеток волосяных фолликулов, а его нехватка приводит к алопеции, отметила специалист. Чтобы не допустить их дефицита, необходимо добавить в рацион:

гречку, печень, шпинат — богаты железом;

устрицы, тыквенные семечки, кешью — лучшие источники цинка.

Витамины группы B: активация роста

B12 (мясо, молочные продукты) — предотвращает анемию, связанную с выпадением волос.

Фолиевая кислота (брокколи, чечевица) — участвует в синтезе ДНК клеток волосяных луковиц.

Витамин D: влияние на цикл роста волос

По словам эксперта, исследования ученых доказывают, что витамин D стимулирует спящие фолликулы. Его источники:

жирная рыба (сельдь, скумбрия);

грибы (шиитаке);

солнечный свет.

Антиоксиданты: защита от повреждений

Окислительный стресс ускоряет старение волос, предупредила эксперт. А антиоксиданты (витамины A, C, E) нейтрализуют свободные радикалы. Их содержат:

Ягоды (черника, малина) — источник витамина C, усиливающий выработку коллагена.

Орехи (миндаль, фундук) — богаты витамином E, улучшающим кровообращение кожи головы.

Кремний и сера: укрепление структуры

Кремний входит в состав волос, а сера (в виде MSM) укрепляет кератин, заверила косметолог. Поэтому стоит есть:

огурцы, бананы — они содержат кремний;

чеснок, яйца, капусту — источники серы.

Сбалансированная диета с достаточным количеством белка, витаминов и минералов способствует укреплению волосяных фолликулов, ускоряет рост волос и предотвращает их выпадение. Включение перечисленных продуктов в рацион — простой и эффективный способ улучшить состояние волос с научно доказанной пользой, — заключила Рябинова.

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