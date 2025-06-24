Брэд Питт со своей возлюбленной произвели фурор на премьере фильма

Фитнес-тренер Инес де Рамон в сияющем платье вышла в свет с возлюбленным, актером Брэдом Питтом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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Брэд Питт и Инес де Рамон стали гостями премьеры фильма «Формула-1», которая состоялась 23 июня в Лондоне. 61-летний голливудский актер появился на мероприятии в темно-зеленом костюме, белой рубашке с платком, бордовых кожаных туфлях и очках. 37-летняя возлюбленная артиста предпочла золотистое макси-платье с декольте, украшенное пайетками. Инес де Рамон дополнила образ сияющей сумкой, босоножками на каблуках в тон и серьгами. Ей уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

На прошлой неделе в сети завирусилось видео, снятое на премьере фильма «Формула-1» в Нью-Йорке. В ролике видно, как Инес де Рамон наклоняется, чтобы поцеловать Брэда Питта на красной дорожке. Однако актер уклоняется от возлюбленной, проигнорировав ее. После этого артист начинает общаться с женщиной, которая подошла к ним.

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.