В России выросли продажи помолвочных и обручальных колец

Спрос на ювелирные украшения растет в преддверии свадебного сезона. Так, с 1 по 15 июня продажи ювелирных изделий увеличились на 14% по сравнению с первой половиной мая. Оборот ювелирных магазинов стал на 13% больше, а средний чек не изменился и составил 9 850 рублей.

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Это показало исследование ЮMoney и SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В первой половине июня сегмент свадебных украшений заметно вырос. Так, количество продаж помолвочных колец в розничных магазинах увеличилось на 10% по сравнению с маем, число продаж обручальных колец — на 8%. Средний чек на помолвочные кольца составил 19 400 рублей (+14%), годовой рост этого показателя превысил 34%. Средний чек на обручальные кольца за год увеличился чуть меньше — на 27%, до 25 600 рублей.

Кроме того, в первой половине июня зафиксирован рост спроса на часы, запонки, браслеты, колье и подвески, которые тоже считаются свадебными украшениями. Особенно заметно увеличились продажи браслетов (+20%), а также подвесок и колье (+16%; 24%).

Больше всего предложений руки и сердца этим летом ожидается в Калининграде, а больше всего свадеб — в Екатеринбурге. С 1 по 15 июня продажи помолвочных колец в Калининграде выросли на 32% по сравнению с первой половиной мая. В Воронеже число продаж увеличилось на 12%, в Москве — на 11%, в Санкт-Петербурге — на 6%. Лидером по динамике роста продаж обручальных колец стали Екатеринбург (+19%), Москва (+18%) и Калининград (+9%).

Россияне чаще всего выбирают обручальные кольца из золота — на этот металл приходится почти половина продаж. Большинство обручальных колец покупают без вставок либо с лаконичными классическими камнями — природными бриллиантами или фианитами.

Также в июне 2025 года наблюдается повышенный интерес к ювелирным изделиям с жемчугом, который традиционно востребован в качестве элемента свадебных аксессуаров. В первой половине июня общее количество купленных украшений с жемчугом увеличилось на 14%, а объем продаж вырос на 12% по сравнению с маем. В региональном разрезе наиболее заметна положительная динамика в Калининграде (+50%), Екатеринбурге (+41%), Казани (+39%), Воронеже (+28%) и Москве (+27%).