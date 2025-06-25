Эксперты рассказали, кому противопоказано ламинирование ресниц

Среди россиянок набирает популярность такая бьюти-услуга, как ламинирование ресниц. При этой процедуре мастер расчесывает ресницы, придавая им изгиб, а затем покрывает различными составами. Это делает взгляд выразительным, но сохраняет естественность. Однако далеко не всем можно проводить такие вмешательства, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

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Во время ламинирования ресниц на них наносится кератин, а также составы с витаминными комплексами и коллагеном. Но важно не пренебрегать противопоказаниями, так как это может не только обнулить эффект процедуры, но и ухудшить состояние глаз и ресниц, предупреждают специалисты.

Первое важное противопоказание — это аллергия на компоненты составов, которые используются во время процедуры. Также нельзя идти на нее, если глаза опухли и воспалились — например, при ячмене или конъюнктивите. Сюда же относятся другие заболевания глаз — глаукома, блефарит и прочие.

Нельзя решаться на ламинирование и во время периодов беременности и кормления, так как это может спровоцировать негативные реакции. Строго противопоказана процедура при недавней операции на глаза и область вокруг них.

Эксперты советуют перед ламинированием проконсультироваться с мастером по поводу приема гормональных препаратов, так как такие лекарства часто сводят на нет результат процедуры.

Обладательницам слабых, ломких, коротких ресниц такое подкручивание может навредить, а эффект все равно не будет долгим, предупреждают эксперты. Они также призывают строго следовать всем рекомендациям по уходу за ресницами после процедуры – например, в течение какого-то времени нельзя посещать баню и сауну.

Отметим, что также в течение несколько лет в топ самых популярных косметологических услуг входит ламинирование бровей. Благодаря ему можно улучшить внешний вид бровей, придать им желаемую форму и укротить самые непослушные волоски. Подробнее о том, как это делается, кому подходит, есть ли у процедуры противопоказания и можно ли ее проводить в домашних условиях — в материале «Газеты.Ru».