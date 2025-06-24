Телеведущая Алина Астровская снялась в купальнике

Звезда «Орла и решки» Алина Астровская показала фигуру в купальнике. Блогер позировала в черном монокини на пляже в Турции и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Когда пришла в форму к лету, но не ты», — оценила фигуру подруги Регина Тодоренко.

Телеведущая пока не может похвастаться стройным телом, поскольку ждет третьего ребенка от певца Влада Топалова.

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У Астровской двое детей: трехлетний Теодор и годовалый Лев. По словам звезды, она долго не могла принять свое изменившееся после родов тело. Блогер продолжает восстанавливаться, следя за питанием и активно занимаясь спортом. Она не пропускает тренировки даже на отдыхе с друзьями.

Знаменитость замужем за коллегой Антоном Лаврентьевым. Звезды официально зарегистрировали отношения в 2021 году. Шоумен рассказывал в соцсетях, что присутствовал на обоих родах супруги. Для артиста было важно разделить сакральный момент с любимой женщиной и взять младенца на руки. По словам Астровской, ее муж является «вовлеченным отцом», который делит с ней поровну все обязанности по уходу и воспитанию, поэтому она решилась на второго ребенка.