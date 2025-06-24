Дочь известной телеведущей снялась в рекламе купальников

Дочь известной британской актрисы и телеведущей Аманды Холден Алекса Луиз Флоренс Хьюс приняла участие в откровенной рекламной кампании. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звездной матери.

© Соцсети

19-летняя наследница Холден снялась в слитном купальнике бирюзового цвета, который был оформлен золотистой молнией. Кроме того, девушка попозировала в синем бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с завязками на талии. Также она примерила слитный телесный купальник без бретелей.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

На размещенных кадрах видно, что дочь телеведущей дополнила свои образы колье и золотыми браслетами. Вдобавок визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты уложили волосы в высокий хвост.

Ранее сообщалось, что телеведущая Аманда Холден устроила дефиле в откровенном бикини у бассейна.