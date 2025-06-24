Эмили Ратаковски поделилась откровенным летним образом

Модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на публике в топе с декольте и мини-юбке. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эмили Ратаковски стояла перед зеркалом в горчичном костюме, состоящем из топа и мини-юбки. 34-летняя модель добавила к образу золотую цепочку, темно-коричневую сумку на плечо с платком и белые балетки Puma. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

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12 мая Эмили Ратаковски поделилась снимками, на которых позировала вместе со своим сыном Сильвестром. Манекенщица также показала кадр, где была запечатлена будучи беременной. Звезда подиумов стояла перед зеркалом в черных стрингах в ванной.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера.