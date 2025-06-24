Эксперт объяснил, как выявить непрофессионального косметолога

Красивая и ухоженная внешность становится нормой современного общества. В наши дни появляется все больше возможностей для сохранения молодости и здоровья кожи, прежде всего за счет новых аппаратных и инъекционных методик в косметологии. Однако стоит крайне ответственно подойти к выбору специалиста. «Вечерняя Москва» узнала у основателя сети клиник превентивной косметологии, предпринимателя Ксении Афониной, как не попасть в руки к непрофессиональному косметологу и избежать опасных последствий.

© Вечерняя Москва

Последствия приема у непрофессионального косметолога

По ее словам, рост спроса на косметологию увеличил количество так называемых серых специалистов, которые работают в нелегальном поле и угрожают здоровью пациентов. Ошибочный выбор косметолога может обернуться для клиента серьезными проблемами.

«Прежде всего, могут возникнуть различного рода осложнения. Они могут быть вызваны множеством причин, начиная от несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм, заканчивая использованием небезопасных препаратов, не прошедших процедуру регистрации и не предназначенных для введения в организм человека», — сказала она.

Эксперт отметила, что к осложнениям можно отнести кожные инфекции и воспаления. При несоблюдении стерильности повышается риск заражения такими инфекциями, как ВИЧ и гепатит.

Помимо этого, как рассказала специалист, среди осложнений в косметологии нередко встречается нарушение кровоснабжения и некроз тканей:

«Такие изменения могут быть вызваны проведением инъекций непрофессионалом. А при неправильном использовании препаратов может возникнуть даже анафилактический шок».

К осложнениям также можно отнести эстетические дефекты. Неверная техника уколов приводит:

к асимметрии лица;

провалам тканей;

неестественным результатам.

«Восстановление после таких ошибок стоит десятки, а иногда сотни тысяч рублей, не говоря уже о психологических травмах», — предупредила она.

Собеседница «ВМ» объяснила, что все вышеперечисленное дополняется юридической незащищенностью клиента «серого» косметолога:

«"Специалисты на дому" не подписывают договоров, не выдают чеки и чаще всего не имеют кассовых аппаратов. Это делает невозможным процесс доказательства причиненного вреда, привлечения к ответственности и взыскания ущерба».

Как отличить профессионального косметолога от дилетанта

Чтобы избежать серьезных последствий, важно знать, на что необходимо обратить внимание. В первую очередь необходимо проверить медицинское образование у косметолога и действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности у клиники.

«Настоящий косметолог обязан иметь диплом о высшем медицинском образовании и действующие сертификаты по дерматовенерологии и косметологии. Клиника, где он работает, должна иметь медицинскую лицензию», — сказала Афонина.

Основатель сети клиник отметила, что любой препарат для инъекций (ботокс, филлеры, мезонити) должен иметь регистрационное удостоверение. Оригинальность препаратов можно проверить на сайте Росздравнадзора. Аппараты для процедур тоже должны быть сертифицированными.

Профессионал всегда подробно расскажет:

о механизме действия процедуры;

о возможных побочных эффектах;

о противопоказаниях и индивидуальных рисках.

«Перед началом работы профессиональный косметолог всегда попросит подписать информированное согласие на процедуру», — сообщила она.

По ее словам, на первый взгляд, сделать процедуру дешевле выглядит заманчиво. Но если стоимость значительно ниже рынка, то это тревожный знак:

«Качественные сертифицированные препараты и оборудование не могут стоить дешево. Снижение цены часто связано с использованием подделок, просрочек или недостаточной квалификацией у косметолога. При этом цена у шарлатана на дому может практически не отличаться от цены в лицензированном косметологическом центре».

Кроме того, перед посещением косметолога нужно изучить независимые отзывы о специалисте и клинике в открытых источниках, а не только на страницах в соцсетях. Важно обратить внимание на наличие реальных фотографий и видеоматериалов «до/после», а не отредактированных картинок.

Как правило, в 35–40 лет на коже начинают проявляться первые признаки старения: сухость, морщины и снижение упругости. Как ухаживать за зрелой кожей, рассказала «ВМ» дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко.