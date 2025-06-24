Как сделать «смоки айс» за десять минут

Бывает, что время поджимает, а выглядеть хочется так, будто вы готовились часами. Вечерний макияж в стиле «смоки айс» — идеальный выбор: он универсален, подходит для любого события и делает взгляд более выразительным. И да, сделать его можно всего за 10 минут, если знать несколько секретов. Топ-визажист и преподаватель по макияжу Ксения Бохо рассказала, как это сделать.

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Шаг 1. Подготовка кожи

Начните с базы: легкий тональный крем или ВВ-средство поможет выровнять тон, а консилер скроет несовершенства и темные круги.

«Зафиксируйте макияж легкой пудрой — особенно в зоне под глазами и на Т-зоне, чтобы кожа оставалась свежей и матовой в течение вечера», — обращает внимание Ксения.

Но самое интересное начинается дальше — акцент на глаза!

Шаг 2. Фокус на глаза

Чтобы сделать выразительные смоки в экспресс-режиме, вам понадобятся всего несколько продуктов: мягкий карандаш для глаз, кремовые тени и сухие тени для фиксации. Обязательно вооружитесь круглой пушистой кистью — именно она поможет создать мягкие переходы цвета и сделать растушевку идеальной, без четких границ.

«Начните с карандаша: проведите линию вдоль верхних ресниц и немного на нижнем веке, не заботясь о точности — смоки любят легкую небрежность. Сразу же растушуйте карандаш пушистой кистью, создавая мягкий дымчатый эффект», — объясняет визажист.

Теперь добавьте кремовые тени — нанесите их на подвижное веко пальцем или кистью, не заходя слишком далеко за складку.

«И вот здесь важный момент: кремовые текстуры нужно обязательно зафиксировать сухими тенями, иначе макияж может быстро "поплыть". Возьмите сухие тени того же оттенка или чуть темнее и аккуратно закрепите кремовую основу пушистой кистью, мягкими круговыми движениями», — рассказывает эксперт.

Растушуйте тени в складку и немного выше, чтобы создать эффект мягкого перехода. Остатки теней можно нанести на нижнее веко, чтобы добавить взгляду глубины и сделать макияж завершенным.

Заключительный штрих — тушь. Прокрасьте ресницы тщательно, особенно уделяя внимание корням, чтобы создать дополнительный объем. Если есть время, нанесите второй слой для более драматичного эффекта.

Шаг 3. Легкий акцент на губах и щеках

Смоки айс — это про глаза, поэтому губы и щеки остаются максимально естественными.

«Добавьте каплю румян (лучше кремовых, которые легко растушевать пальцами) и зафиксируйте их легким слоем пудры», — резюмирует специалист в сфере бьюти.

Губы — нюдовый блеск или полупрозрачная помада, чтобы не отвлекать внимание от глаз.

Секрет быстрого и эффектного смоки айс в правильной технике: мягкий карандаш, кремовые тени, фиксация сухими тенями и пушистая кисть для идеальной растушевки. Не забывайте о важности фиксации: без нее кремовые продукты могут смазываться, особенно, в течение долгого вечера. А пушистая кисть — ваш главный помощник: именно она помогает добиться плавных переходов и убрать лишние границы.

Смоки на скорую руку — это ваш козырь в ситуациях, когда нужно выглядеть на все сто, но времени в обрез. Глубокий взгляд, мягкие линии, легкий румянец — и вы готовы покорять вечер!