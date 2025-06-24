Пять актуальных платьев для лета 2025 года

Платье-комбинация несколько сезонов подряд удерживало звание главной универсальной вещи. Летом 2025 ему нашли яркую альтернативу: дизайнеры предлагают пять новых силуэтов, которые столь же функциональны, но выглядят свежо и современно. Стилист Маша Ведерникова рассказала о самых интересных вариантах и дала подсказки, как вписать их в гардероб.

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Шелковое платье

Полотно без швов, скроенное по косой, плотно облегает грудь и свободно спадает к низу. Благодаря лаконичному крою модель подчеркивает фигуру, но не выглядит претенциозно.

«Днем сочетайте ее с кожаными сандалиями-"рыбаками" и тканевой сумкой-мешком, а вечером — с минималистичными мюлями и металлизированным клатчем. Совет: выберите оттенок шампанского или ледяной голубой — они подчеркивают загар и подходят к большинству аксессуаров. Или идите в сторону буйства красок», — предлагает эксперт.

Хлопковое платье-рубашка

Воздушная вариация классической сорочки: объемный верх, широкие манжеты и струящийся подол. Модель легко трансформируется от делового образа до расслабленного курортного. Для офиса добавьте ремень-цепочку, брюки-палаццо и лоферы, а в путешествии носите расстегнутой поверх купальника.

Полупрозрачное сетчатое платье

Тренд на прозрачность вышел за рамки подиума.

«Чтобы модель выглядела элегантно, а не вульгарно, надевайте под нее однотонное боди или монохромный комплект бра и шорт-байкерс. Вечером образ дополнят туфли-"киттенхилл" и тонкое жемчужное ожерелье. Помните, что приглушенные цвета сетки — графит, олива, топленое молоко выглядят дороже, чем яркие неоны», — напоминает стилист.

Трикотажное платье-майка

Идеальный компромисс между комфортом и актуальностью. Оно мягко облегает фигуру, подчеркивает естественные линии тела и при этом не сковывает движений. Такая модель хороша как база: ее можно носить соло с минималистичными сандалиями или сочетать с рубашкой оверсайз и кроссовками для городского образа. Особенно выигрышно смотрятся платья в оттенках слоновой кости, карамели или хаки — нейтральные, но выразительные.

Кружевное платье

Микротенденция на винтажный hand-made вылилась в кружево крупного плетения: интересные и яркие мотивы, неровная фактура. Днем надевайте его поверх однотонного лайкра-комплекта, вечером — комбинируйте с подкладочным чехлом нюдового оттенка и босоножками с тонкими переплетами. Длинные серьги-пауки или крупные кольца-обручи созвучны объемной фактуре кружева и гармонизируют вертикаль силуэта.