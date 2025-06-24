Гузеева ответила на критику ее кардинальной смены имиджа

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева ответила на критику кардинальной смены имиджа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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66-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором продемонстрировала новый образ. Так, она запечатлела себя на камеру в зеркало с длинными черными волосами и осветленными прядями у лица. Кроме того, на размещенном кадре видно, что артистка осветлила брови, а также оформила черные стрелки и нанесла на губы темную помаду.

В описании к посту Гузеева обратилась к хейтерам, которые ее критикуют за преображение.

«Я, честно говоря, не понимаю, как незначительное изменение во внешности, что абсолютно естественно для моей профессии, может вызвать столько ненависти и агрессии. Правда», — возмутилась она.

В мае Гузеева показала внешность на фото времен молодости. Телеведущая выложила черно-белый кадр, на котором позировала со стрижкой каре и челкой, прикрывающей брови.