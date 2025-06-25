Москвичка заявила, что незнакомец домогался ее 17-летней дочери в центре города

В Москве женщина рассказала о домогательствах в отношении ее 17-летней дочери со стороны прохожего. Об этом сообщает "Осторожно, Москва". По словам женщины, инцидент произошел несколько дней назад во время прогулки по центру города с подругой. Школьницы шли по подземному переходу, когда неизвестный приобнял девушку сзади. "Она ему сказала: "Отпустите меня, пожалуйста". Это все произошло днем", – сообщила она. Мать планирует обратиться в полицию. До этого девушки стали массово сообщать о домогательствах на улицах Москвы. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа познакомиться грубо хватали за ягодицы и убегали. По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", домогательства стали одним из заданий от "гуру соблазнения", который предлагал ученикам обрести уверенность в себе с помощью знакомств с женщинами. Пострадавшие обратились в полицию.