Ведущий «Модного приговора» назвал лучший мужской аксессуар на лето

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал лучший мужской аксессуар на лето. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Очевидный тренд мужской моды лета 2026 / и женской тоже / — плетеные шляпы, которые очень напоминают зонты на пляже или незавершенные сумки-корзины», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».