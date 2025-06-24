Хирург ответил, вредна ли для здоровья пластика в преклонном возрасте

Пластический хирург клиники «Семейная» Елизавета Кочнева рассказала, что пластические операции после 60 лет могут быть такими же безопасными, как и в более молодом возрасте.

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В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что среди пациентов 60+ наиболее востребованными процедурами остаются блефаропластика для коррекции век, различные варианты подтяжки лица, в том числе SMAS-лифтинг.

«Эта методика работает с глубокими слоями тканей, обеспечивая естественное и долговременное омоложение», — сказала врач.

По словам специалиста, также для возрастной группы подходят эндоскопическая подтяжка, щадящие методы липосакции, контурная пластика филлерами и маммопластика.

«Возраст не должен становиться препятствием для улучшения качества жизни», — добавила эксперт.

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