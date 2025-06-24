Названы новые трендовые джинсы 2025 года

Скинни-джинсы черного цвета назвали главным трендом 2025 года. Соответствующий материал публикует Vogue.

© Lenta.ru

Отмечается, что в текущем сезоне в упомянутом предмете гардероба появлялись на публике поп-исполнительница Тейлор Свифт, супермодель Кейт Мосс и ее дочь Лила Мосс. Кроме того, дизайнеры принялись демонстрировать свою вариацию узких брюк из денима на показах.

Среди брендов, в ассортименте которых представлены черные скинни-джинсы, оказались Frame, Agolde Freya, Citizens of Humanity, Toteme, H&M, Saint Laurent, Madewell и Mango, а также Hudson Barbara, Mother и другие популярные марки.

Ранее в июне футболист Дэвид Бекхэм похвастался в соцсетях модной игрушкой Лабубу.