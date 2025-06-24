Лето – идеальное время для экспериментов с цветом и дизайном, особенно если впереди отпуск. Педикюр становится не просто уходовой процедурой, а полноценной частью образа: он может быть ярким акцентом или, наоборот, сдержанным дополнением к летней обуви.

Пастельные оттенки

Сливочный, нежно-голубой или лаймовый особенно красиво смотрятся на загорелой коже.

Эко-пленки

Они тонко ложатся на ногти, выглядят стильно и позволяют выбрать любой рисунок – от минимализма до арта.

Принт в горох

Классический белый фон с черными точками смотрится аккуратно и эстетично.

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Цветной френч

Классика с летним настроением – вместо белого кончика можно выбрать любой оттенок, от кораллового до неонового.

Акцентный дизайн

Вишни, лимоны, кораблики и рыбки – идеальный вариант для отпуска или уикенда у воды.

Подробнее о трендах в педикюре рассказала в своем видео стилист @style_support.