Пять трендов педикюра на лето: видео
Лето – идеальное время для экспериментов с цветом и дизайном, особенно если впереди отпуск. Педикюр становится не просто уходовой процедурой, а полноценной частью образа: он может быть ярким акцентом или, наоборот, сдержанным дополнением к летней обуви.
Пастельные оттенки
Сливочный, нежно-голубой или лаймовый особенно красиво смотрятся на загорелой коже.
Эко-пленки
Они тонко ложатся на ногти, выглядят стильно и позволяют выбрать любой рисунок – от минимализма до арта.
Принт в горох
Классический белый фон с черными точками смотрится аккуратно и эстетично.
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Цветной френч
Классика с летним настроением – вместо белого кончика можно выбрать любой оттенок, от кораллового до неонового.
Акцентный дизайн
Вишни, лимоны, кораблики и рыбки – идеальный вариант для отпуска или уикенда у воды.
Подробнее о трендах в педикюре рассказала в своем видео стилист @style_support.