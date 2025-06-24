Американские актеры Том Круз и Брэд Питт на совместных фото вызвали ажиотаж в сети. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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Голливудские звезды посетили красную дорожку премьеры фильма «Формула-1». Так, 62-летний Круз предстал перед камерами в светло-серой рубашке, графитовом костюме и черных кожаных ботинках. При этом его образ дополнили солнцезащитные очки. 61-летний Питт, в свою очередь, предпочел белую рубашку, зеленый костюм и бирюзовый шелковый платок. Кроме того, он надел темно-бордовые ботинки и завершил образ очками-авиаторами.

Читатели портала принялись обсуждать внешности звезд «Миссии невыполнима» и «Бойцовского клуба» в комментариях под материалом. «Здорово их видеть вместе. Они очень хорошо постарели», «Брэд все еще выглядит горячо», «Говорите о Томе, что угодно, но он шикарен», «Красивые мужчины», «Они великолепны», — высказывались они.

Ранее пользователи сети раскритиковали наряд Брэда Питта на ужине с возлюбленной, фитнес-тренером Инес де Рамон.