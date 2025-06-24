Лотти Мосс вышла на публику в прозрачном топе

Сестра модели Кейт Мосс Лотти вышла на публику в прозрачном топе. Об этом сообщает Dailу Mail.

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27-летняя Лотти Мосс пришла на фестиваль BludFest в черном «голом» топе без бюстгальтера, облегающем брюках и солнцезащитных очках. Волосы она распустила, сделала легкие локоны и вечерний макияж.

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Лотти Мосс — сводная сестра Кейт Мосс по отцу. Вслед за знаменитой сестрой девушка решила связать свою жизнь с модельным бизнесом и к 26 годам успела поработать с такими брендами, как Calvin Klein и Chanel. У Лотти также есть аккаунт на OnlyFans, в котором девушка делится откровенными снимками и видеороликами.

В конце 2022 года Лотти Мосс объяснила, зачем сделала тату на лице после выхода из рехаба. На лице ей набили слово Lover, написанное от руки. Модель также подчеркнула, что таким образом обрела свободу после выхода из абьюзивных отношений. Она жила долгое время на Бали, где училась любить себя.