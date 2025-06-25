Косметолог объяснила, как предотвратить появление мелких морщин

Мелкие морщины — это первый сигнал, что в коже запускаются возрастные изменения. Они могут появляться уже после 20 лет и ранее и чаще всего затрагивают область лба, уголки глаз, зону вокруг рта. Как отсрочить их появление и сохранить естественную молодость кожи на долгие годы, рассказала «Вечерней Москве» дерматолог, косметолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова.

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Защита от ультрафиолета

Фотостарение остается основной причиной преждевременных морщин. Под действием УФ-лучей разрушаются коллаген и эластин, нарушается структура кожи. Поэтому ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 30–50 — обязательная привычка. Это не сезонная мера, а постоянная защита, независимо от погоды и времени года при высоком УФ-индексе.

Качественное увлажнение и восстановление барьера

Обезвоженная кожа теряет упругость, становится подверженной микрозаломам. В уходе обязательно должны присутствовать средства с гиалуроновой кислотой, пантенолом, церамидами и скваланом. Они поддерживают водный баланс и защищают кожный барьер. Особенно важно использовать увлажняющие средства после очищения и перед сном, когда процессы восстановления наиболее активны.

Антивозрастные компоненты в уходе

Чтобы замедлить процессы старения, в домашний уход стоит включить активные компоненты:

ретинол и его производные стимулируют обновление кожи и выработку коллагена;

витамин C и ниацинамид — антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений;

пептиды укрепляют кожу, повышают ее плотность и упругость.

Уходовые средства подбираются индивидуально, с учетом типа кожи и возраста. Лучше делать это совместно с врачом.

Ботулинотерапия

Одним из самых эффективных и безопасных методов предупреждения появления мелких мимических морщин остается ботулотоксин типа А (диспорт, ксеомин и другие). Его задача — временно расслабить гиперактивные мимические мышцы, которые формируют заломы в коже.

Важно понимать: мимические морщины появляются не из-за возраста, а из-за многократного сокращения мышц. Например, активная мимика лба или прищуривание глаз приводят к формированию стойких линий — сначала поверхностных, затем глубоких. Ботулотоксин предотвращает эти заломы, при этом лицо сохраняет естественность, если препарат введен правильно и дозировано.

Преимущества ботулинотерапии:

профилактика появления новых морщин;

разглаживание уже имеющихся поверхностных заломов;

быстрый эффект (виден через 10–14 дней);

безопасность при регулярном применении;

минимальный реабилитационный период.

Многие ошибочно считают, что ботокс — это только для зрелого возраста. На практике введение адекватных доз в возрасте 25–30 лет помогает «заморозить» формирование мимических морщин и сохранить гладкость кожи без потери подвижности лица.

Образ жизни и профилактика изнутри

Здоровый сон, сбалансированное питание, отказ от курения и алкоголя, физическая активность — все это напрямую влияет на состояние кожи.

Предотвратить появление морщин легче, чем потом бороться с выраженными возрастными изменениями. Правильный уход, осознанный образ жизни и своевременное использование ботулинотерапии в профилактических дозах — это основа молодости кожи. Мелкие морщины — не повод паниковать, а сигнал, что пора действовать. Современная косметология дает все инструменты, чтобы старение было деликатным, контролируемым и естественным.

Первые признаки старения кожи — сухость, морщины и снижение упругости — как правило, начинают проявляться в 35–40 лет. Как ухаживать за зрелой кожей, рассказала «Вечерней Москве» дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко.