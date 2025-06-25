Молодежь начала готовить наряды для третьей мировой войны
Молодежь принялась готовить образы для третьей мировой войны на фоне угрозы ее начала. Ролики, на которые обратили внимание в Metro, опубликованы в TikTok.
Пользователи сети начали публиковать видео, в которых в шуточной форме демонстрируют свою подготовку к предполагаемому военному конфликту. В частности, многие зумеры показывали наряды для третьей мировой. Так, некоторые позировали в камуфляжной одежде, а другие выбирали предметы гардероба в цвете хаки.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о начале третьей мировой войны.
«Сейчас уже стало таким будничным говорить о возможности начала третьей мировой войны. И это особенно печально, когда реваншистские, агрессивные, воинствующие настроения вновь полностью возвращаются в европейские страны», — отметил дипломат.