Молодежь начала готовить наряды для третьей мировой войны

Молодежь принялась готовить образы для третьей мировой войны на фоне угрозы ее начала. Ролики, на которые обратили внимание в Metro, опубликованы в TikTok.

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Пользователи сети начали публиковать видео, в которых в шуточной форме демонстрируют свою подготовку к предполагаемому военному конфликту. В частности, многие зумеры показывали наряды для третьей мировой. Так, некоторые позировали в камуфляжной одежде, а другие выбирали предметы гардероба в цвете хаки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о начале третьей мировой войны.