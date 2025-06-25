Регина Тодоренко удивила всех фото в купальнике

Телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя Регина Тодоренко была запечатлена в черном лифе бикини на диване. Телеведущая позировала с распущенными волосами и без косметики. Фото было сделано во время отдыха знаменитости с подругами в Турции.

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28 апреля певица Валерия проговорилась о беременности Регины Тодоренко. Это произошло на вечеринке в честь окончания шестого сезона шоу «Маска». Во время речи мужа, продюсера Иосифа Пригожина о семье артистка рассказала про пополнение у Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Позже телеведущая отреагировала в Telegram-канале на сообщения о своей беременности. Артистка опубликовала мем с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который бьет кулаком по трибуне и требует помолчать.

Несколько недель назад Регина Тодоренко подтвердила слухи о третьей беременности. Она снялась в белоснежном мини-платье в свой день рождения.

Знаменитость состоит в браке с певцом Владом Топаловым. Супруги официально зарегистрировали отношения в 2018 году за несколько недель до рождения первенца. Пара воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.