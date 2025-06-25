Валя Карнавал снялась в крошечном топе

Блогерша и певица Валя Карнавал продемонстрировала фигуру в крошечном топе и мини-юбке. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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23-летняя Валя Карнавал предстала перед камерой в розовом крошечном топе с рисунком, который сочетала с джинсовой мини-юбкой и козырьком из денима со стразами. Блогерша добавила к образу массивные золотые серьги-кольца и пояс. Певица позировала с распущенными волосами. Знаменитости сделали макияж с угольно-черными стрелками и темно-розовым блеском для губ.

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В мае Валя Карнавал выложила в Instagram фото, где показала кольцо с желтым бриллиантом. По информации Telegram-канала «Светские крошки Live», блогерша получила ювелирное украшение от совладельца сети ресторанов «Чистая Линия» и топ-менеджера компаний «О, Эскимо» и «О, хот-дог» Аргишти Эвояна. Журналисты также рассказали, что певица летала в Ереван, чтобы познакомиться с семьей бизнесмена.

В последний раз Валя Карнавал публично состояла в отношениях с блогером Сашей Стоуном. Девушка начала встречаться с ним в 2021 году на проекте «Звезды в Африке». В мае 2022-го Стоун сделал возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием. В июне 2023 года Карнавал заявила, что ее «сердце свободно».