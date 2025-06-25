Дочь Кейт Мосс пришла на показ в «голом» топе без бюстгальтера

Дочь супермодели Кейт Мосс, Лила, появилась на публике в «голом» топе без бюстгальтера. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

22-летняя Лила Мосс стала гостьей показа мужской коллекции бренда Saint Laurent, который прошел 24 июня в Париже. Модель позировала перед фотографами в графитовом прозрачном топе, под который не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к нему розовую мини-юбку со шлейфом и коричневым кожаным ремнем и черные туфли на каблуках. Знаменитость пришла на мероприятие с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

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Кейт Мосс родила дочь от совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака, с которым встречалась с 2001 по 2004 год. Несмотря на то, что пара распалась, родители девушки поддерживают дружеские отношения. Сейчас Лила Мосс успешно строит карьеру модели в агентстве своей матери. В частности, в 2020-м она рекламировала весенне-летнюю коллекцию Miu Miu.

В конце мая Лилу Мосс раскритиковали за обложку журнала Vogue. Она стала героиней нового выпуска австралийского издания. На обложке модель предстала в бежевом платье-бюстье с перьями Dilara Findikoglu, которое дополнила колье с бриллиантами Tiffany & Co. стоимостью $500 тысяч. Девушке уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черной тушью, румянами и кирпичной помадой. Читатели Daily Mail раскритиковали внешность дочери Кейт Мосс.