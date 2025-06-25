Этери Тутберидзе попала на обложку журнала

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе стала героиней нового выпуска журнала «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать». Фото опубликовано в Telegram-канале издания.

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51-летняя Этери Тутберидзе на обложке журнала появилась в винном кожаном тренче, темных капроновых колготках и коричневых замшевых туфлях на каблуках. Тренер по фигурному катанию дополнила образ митенками в тон плаща и массивным колье. Спортсменке уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками, контурингом, румянами и нюдовой матовой помадой.

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В мае двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов заявил в интервью «Газете.Ru», что его восхищает моральная стойкость известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Восхищает внутренняя сила Тутберидзе. За внешним спокойствием скрываются огромное волнение и беспримерный перфекционизм. Мне нравится, как стойко и сдержанно Этери Георгиевна игнорирует негатив, продолжая формировать и воспитывать чемпионок», — отметил Власов.

Борец подчеркнул, что в профессиональном спорте тренер должен быть строгим по отношению к своим ученикам, иначе они не смогут добиться успеха.