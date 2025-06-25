Голливудская актриса Шарлиз Терон вышла на публику в рваном мини-платье. Фото опубликованы на сайте издания Vogue.

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49-летняя Шарлиз Терон была замечена 23 июня в Нью-Йорке, когда направлялась на съемки шоу «Watch What Happens Live». Голливудская актриса выбрала для выхода на публику мини-платье Alexander McQueen, состоящее из черного свитера с кружевом и рваной юбки. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, серьги и каффы, кольцо и черные сандалии на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

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Шарлиз Терон никогда не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. В мае 2023 года появилась информация, что Шарлиз Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Дмитриевичем.

В конце ноября СМИ писали, что актриса зарегистрировалась в приложении для знакомств со знаменитостями Raya после расставания с манекенщиком Алексом Димитриевичем.