50-летняя Дрю Бэрримор показала лицо без макияжа

Американская актриса Дрю Бэрримор показала естественную внешность на фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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50-летняя звезда «Ангелов Чарли» и «Истории вечной любви» запечатлела себя на камеру в серой одежде с красным потертым принтом. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были распущены и небрежно уложены.

© Lenta.ru

«50 — часть жизни, где начинает происходить настоящая магия», — подписала знаменитость пост, который набрал 53,7 тысячи лайков.

Ранее Дрю Бэрримор показала совместные с голливудской актрисой Кэмерон Диас снимки. Тогда актрисы позировали перед камерой с распущенными волосами, демонстрируя фанатам естественную внешность.