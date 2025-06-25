Ким Кардашьян снялась в бикини в ретростиле

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян с короткой стрижкой в ретростиле снялась в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании коллаборации собственного бренда одежды Skims с маркой Roberto Cavalli. На одном из кадров модель предстала в парике со светлыми короткими волосами и макияжем в нюдовых тонах. Звезда реалити-шоу сидела в шезлонге в леопардовом бикини и голубых туфлях на каблуках. Бизнесвумен также надела массивные серьги. Сзади Ким Кардашьян были полуголый мужчина с газетой в руках и собака.

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На прошлой неделе звезда реалити-шоу снялась с голой грудью. Ким Кардашьян предстала перед камерой в бриллиантовом колье с крестом. Модель была запечатлена с уложенными волосами и вечерним макияжем с черными тенями и нюдовыми губами. На других кадрах бизнесвумен стояла в кожаном крошечном лифе бикини.

До этого модель показала видео, где ей вручают диплом юриста. Кардашьян выбрала для мероприятия серый свитер, кожаную мини-юбку, колготки и белые туфли на каблуках. Звезда реалити-шоу распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.