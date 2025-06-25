Почему миграция из городов стала массовым трендом

«В Москву, в Москву!» — эта знаменитая фраза из чеховской пьесы «Три сестры» сегодня звучит совершенно иначе, нежели сто, пятьдесят и даже двадцать лет назад. Раньше мы стремились покорять мегаполисы, сегодня же наблюдаем обратный тренд: люди массово перебираются из больших городов в деревни.

Ритм города утомляет

Прежде чем разобраться с бумом деурбанизации, то есть движения из городов в условные деревни, вспомним причины урбанизации. На заре индустриальной эпохи вся жизнь сосредотачивалась в средних и крупных городах: здесь строились заводы и фабрики, развивалась развлекательная и культурная инфраструктура. Молодежь стремилась попасть в мегаполис, чтобы получить шанс устроиться. А что значило «устроиться»? Найти высокооплачиваемую работу, параллельно выучиться, построить достойную карьеру… Словом, сделать это в родном городишке не было возможности. Волна урбанизма росла и росла, пока не достигла своего пика: сегодня города, откровенно говоря, перенаселены. Ритм и темп жизни здесь максимально некомфортны: от зари до зари происходит гонка за материальными достижениями. Простые человеческие ценности — вкусные неторопливые завтраки, прогулки на свежем воздухе, созерцание, рукоделие, настольные игры, тихие вечера с близкими — будто отложены на потом.

Простые радости

И вот сегодня мы наблюдаем великий исход обратно: мегаполисы недосчитываются своих лучших «бойцов», тогда как люди устремляются в маленькие поселки и деревеньки — все ради спокойной и мирной жизни на лоне природы. Простота здесь во всем: сокращаются потребности в материальном, упрощается рацион, гардероб, мы возвращаемся к простым информационным жанрам — печатному слову, радио…

Основная причина, по которой началась деурбанизация, заключается в том, что городские жители достигли какого-то предельного уровня стресса. Жизнь в вечной гонке и агрессии отнимает много сил и в конечном итоге приводит к выгоранию. Чтобы сохранить свое физическое и эмоциональное здоровье, в деревни переезжают не только зрелые, но и совсем молодые люди, работающие удаленно. Отправной точкой стала эпоха локдауна: во время карантина находиться взаперти в каменных джунглях оказалось практически невыносимым, тогда как побег даже на шесть соток рисовался радужной перспективой.

Экостиль вместо гламура

Сегодня деревенский стиль стал в каком-то роде новой модой: каникулы на старых дачах уже не просто вариант отдыха, но новый образ жизни. Новые селяне, прибывшие на природу из мегаполисов, только учатся простому бытию. Один за другим появляются бизнес-инициативы, рожденные на природе: активные и деятельные экс-горожане выращивают экологически чистую клубнику, разбивают пасеки, разводят кур и овец, шьют и вяжут — на продажу, естественно. Главное, чтобы это все не превратилось в очередную гонку за высокими достижениями.

Деревенский шик от кутюр

Чем проще, тем лучше! Под таким девизом могли бы выступать дизайнеры, прославляющие вилладж-шик. Никаких сложных материалов, никаких мудреных декоров, лишь естественность, органика и экологичность.

Бохо

Один из самых влиятельных трендов fashion-индустрии в сезоне весна–лето−2025 — да и в целом стиль, претендующий на звание непреходящей классики. Летящие подолы, волны и воланы, мелкий цветочек, хлопок и шелк… В этом направлении особенно преуспевают дизайнеры Chloe, последняя коллекция которых получилась образцово-показательной

Кантри

Близкий к направлению бохо, но обладающий собственными звучанием и индивидуальностью, стиль кантри назван в честь сельских просторов. Это соединение комфорта, удобства и эклектичности (по принципу «что было — то и надела»): в ходу многослойность, небрежность и оверсайз.

Cowgirl-стиль

И куда же без традиционного микса старых потертых джинсов, высоких сапог, уютной клетчатой рубашки и головного убора. Традиционно ковбойский образ дополняют шляпой-ковбойкой же, но на наших широтах в ход может пойти и модная панамка, и кепка, и соломенная шляпа. Лишь бы голову не напекло!

Загородная романтика — в музыке

И снова тот же принцип: простые, запоминающиеся своей доступностью мелодии, упор на инструментальность, фольклорные мотивы — такой видится нам музыка, сопровождающая человека на лоне природы.

Тэйлор Свифт

Королева кантри, собирающая стадионы, американская певица Тэйлор Свифт — голос современности. Ее мелодии распевают и стар и млад, а кажущаяся непритязательной лирика западает в душу.

Авторская песня

Вечер, костер, кромка леса, гитара… Какая картина покажется вам более идиллической? Бардовская музыка не требует специальных аранжировок и исключительных голосовых способностей, песня может строиться буквально на трех аккордах, ведь главное — душа (и стихи). Из мэтров авторской песни — Юрий Визбор, Булат Окуджава и, конечно, Владимир Высоцкий.

Народные напевы

Фольклорная музыка в последние годы набирает популярность, прокладывая себе путь на большую сцену. Есть народные мотивы и в репертуаре оперных певцов (например, у Дмитрия Хворостовского), и у эстрадных исполнителей (вспомнить хотя бы хит «Матушка-земля» в исполнении Татьяны Картуковой). Ну а о музыкантах уровня Пелагеи и говорить нечего.

Атмосфера села — в кино

Кажется, что киноиндустрия выпускает новинки исключительно о жителях больших городов. Кажется, что это закономерно: ну что такого может случиться с тихими и спокойными пригородами, жители которых стремятся к спокойствию и стабильности? И все же мы нашли несколько картин, на которые стоит обратить внимание.

«Любовь и голуби», Владимир Меньшов

Фильм-легенда, разобранный на цитаты, в котором знаком каждый кадр, каждая секунда — доброе и щемящее повествование о жизни и любви. А еще — о противостоянии настоящего и наносного, простого — и неестественного, наивного — и жеманного. Знаковая картина!

«Жизнь как чудо», Эмир Кустурица

Узнаваемый творческий почерк сербского режиссера наиболее широко и полно проявился именно в этой ленте 2004 года. Главный ее герой меняет прелести жизни в большом городе на глухую провинцию. Естественно, этим сюжетные перипетии не ограничиваются, но именно в декорациях деревни звучат и выглядят наиболее убедительно. Для съемок этого фильма Кустурица построил этносело Дрвенград — место, которое призвано было заменить режиссеру потерянное Сараево.