Наталья Рудова пришла на премьеру сериала с сумкой за 350 тысяч рублей

Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова, появилась на публике в мини-юбке с сумкой за 350 тысяч рублей. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба KION.

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41-летняя Наталья Рудова стала гостьей премьеры сериала «Театральная зона», которая состоялась 24 июня в Summer Cinema by KION. Актриса позировала перед фотографами в черном облегающем топе, мини-юбке, джинсовой накидке и массивных ботинках. Артистка завершила образ кожаной сумкой Dior, стоимость которой на официальном сайте бренда составляет €3900 (около 354 тысяч рублей. — прим. ред.). Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

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Среди гостей премьеры были Михаил Тройник, Борис Дергачев, Анастасия Решетова, Елена Старостина, Ирина Безрукова и другие звезды.

Комедийный сериал «Театральная зона» с Борисом Дергачевым, Никитой Кологривым и Виталием Хаевым в главных ролях выйдет 1 июля в онлайн-кинотеатре KION. По сюжету режиссер тульского ТЮЗа попадает в тюрьму за поджог театра и должен добиться освобождения, поставив «Ромео и Джульетту» с заключенными и охранниками в ролях. Заключенные-актеры не скрывают вражды с охранниками и планируют побег.