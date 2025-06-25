Елена Старостина посетила премьеру сериала «Театральная зона»

Актриса и телеведущая Елена Старостина появилась на публике в коротких шортах. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба KION.

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61-летняя Елена Старостина стала гостьей премьеры сериала «Театральная зона», которая состоялась 24 июня в Summer Cinema by KION. Актриса выбрала для закрытого мероприятия голубой костюм, состоящий из жакета и коротких шортов. Телеведущая также надела рубашку в тон, цепочку с кулоном и серьги. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.

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Среди гостей премьеры также были Наталья Рудова, Михаил Тройник, Борис Дергачев, Анастасия Решетова, Ирина Безрукова и другие звезды.

Комедийный сериал «Театральная зона» с Борисом Дергачевым, Никитой Кологривым и Виталием Хаевым в главных ролях выйдет 1 июля в онлайн-кинотеатре KION. По сюжету режиссер тульского ТЮЗа попадает в тюрьму за поджог театра и должен добиться освобождения, поставив «Ромео и Джульетту» с заключенными и охранниками в ролях. Заключенные-актеры не скрывают вражды с охранниками и планируют побег.