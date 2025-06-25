Как вписать атласные палаццо в свой гардероб

Атлас снова и опять в моде — и на этот раз он не прячется в вечернем гардеробе, а уверенно шагает по улицам в виде широких палаццо. Эти брюки эффектно струятся, переливаются на солнце и делают походку почти балетной. Но с таким выразительным предметом легко ошибиться: слишком много блеска — и вот вы уже героиня модной хроники образца 90-х. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как носить атласные палаццо в 2025 году и не промахнуться.

Сочетайте с матовыми тканями

Чтобы сбалансировать блеск атласа, выбирайте верх из хлопка, льна, вискозы или мягкого трикотажа.

«Простая белая футболка или рубашка свободного кроя (а может быть, и легкий хлопковый свитер) поможет сделать образ дневным, а не гламурно-вечерним. Контраст фактур работает на уравновешивание образа и делает его более „дорогим“ на вид», — объясняет стилист.

Не бойтесь носить днем

Атласные брюки не обязательно приберегать для вечернего дефиле. Днем они отлично смотрятся с кожаными сандалиями, текстильными мюлями или минималистичными кедами. Главное — не перегружать аксессуарами: сумка-шоппер и солнечные очки завершат образ с нужной долей небрежности.

Играйте с длиной и объемом

Палаццо хороши тем, что зрительно вытягивают силуэт. Но чтобы не потеряться в объеме ткани, выбирайте модели с высокой талией и носите с укороченными топами, жакетами до пояса или приталенными рубашками. Дополнительно можно подчеркнуть талию тонким ремешком — это сделает образ более графичным.

Пробуйте монохром

Если вы не знаете, с чего начать, попробуйте образ в одном цвете. Пудровый, серебристо-серый, оливковый, сливочный — атлас особенно красиво смотрится в пастельной гамме.

«Фактуры тканей могут быть как разными (например, атлас и замша в одном оттенке), так и одинаковыми — попробуйте, скажем комплект в азиатском стиле, выглядит очень достойно», — советует эксперт.

Используйте в вечернем образе, но аккуратно

На выход можно добавить к атласным палаццо топ с тонкими бретелями или актуальную в этом сезоне сетку, структурированный жакет или блестящий клатч. Главное — не делать образ театральным: украшений должно быть немного, а макияж — сдержанным. Даже в вечернем комплекте важно оставить пространство для легкости — не забывайте, что в моде сейчас изящная естественность.