Как носить сандалии с подвесками?

Богемные сандалии с подвесками — главный тренд лета 2025: как их носить
В 2025 году главным трендом станут сандалии, украшенные подвесками. Эти бохо-шик аксессуары пропитаны духом 1970-х и добавляют нотку свободы и романтики в любой образ. Как этот стиль вернулся в моду, и почему он так актуален? Разбираемся подробнее.
История бохо
Эстетика бохо зародилась в 1970-х и достигла пика популярности в 2010-х благодаря иконам стиля в лице сестер Олсен, Николь Ричи, Кейт Мосс и Сиенны Миллер. 15 лет спустя бохо-шик переживает возрождение, во многом благодаря креативному директору Chloé Хемене Камали. Ее дебютная коллекция осень-зима 2024-2025 для бренда стала буквально гимном богемной моде 70-х: струящиеся платья, массивные сабо, замшевые сумки и талисманы вернули былую славу этому стилю. Другие дизайнеры, например, Isabel Marant, также переосмыслили бохо, создавая женственные и аутентичные образы для весны-лета 2025.
Сандалии с подвесками стали главным элементом этого возрождения. Они и практичные и декоративно украшенные, что превращает даже самый простой наряд в выразительный и запоминающийся.
Сандалии с шармами
Подвески — главный символ бохо-стиля, который “любит” золотые ракушки, эзотерические символы, кристаллы и талисманы. В коллекциях весна-лето 2025 дизайнеры сделали ставку именно на этот акцент:
- Isabel Marant представили 19 из 51 образов с сандалиями-спартанками, украшенными металлическими деталями.
- Chloé украсили закрытые сандалии кисточками и кристаллами.
- Bottega Veneta переосмыслили свои культовые сандалии Adam, дополнив их подвесками в виде яблока и змеиной головы.
- Nodaleto предложили сандалии с морскими звездами, усыпанными камнями.
Эти модели универсальны: они уместны как на пляже, так и в городе.
Почему сандалии с подвесками стали трендом?
Сандалии с шармами идеально вписываются в современные модные реалии. Они отвечают сразу нескольким ключевым тенденциям:
- Ностальгия. Возвращение бохо-стиля вызывает теплые воспоминания о 70-х и 2010-х, но в обновленной, более утонченной форме.
- Индивидуальность. Подвески позволяют каждой паре сандалий рассказать свою историю.
- Универсальность. Такие сандалии легко сочетаются с джинсами, платьями или шортами.
- Доступность. Сандалии с шармами представлены в разных ценовых категориях — от люкса до масс-маркета.
Как носить сандалии с подвесками?
Чтобы вписать этот тренд в гардероб, достаточно следовать всего нескольким простым принципам:
- Сочетайте с легкими тканями. Льняные брюки, хлопковые платья или шелковые юбки подчеркнут богемную эстетику.
- Добавьте аксессуары. Подвески на сандалиях гармонируют с многослойными ожерельями, браслетами или серьгами в этническом стиле.
- Сохраняйте баланс. Если сандалии яркие и декоративные, выбирайте лаконичный верх, чтобы избежать перегруженности.
- Экспериментируйте с цветами. Нейтральные оттенки (бежевый, черный, коричневый) универсальны, а яркие (золотой, бирюзовый) добавят настроения.