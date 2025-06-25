Как носить сандалии с подвесками?

В 2025 году главным трендом станут сандалии, украшенные подвесками. Эти бохо-шик аксессуары пропитаны духом 1970-х и добавляют нотку свободы и романтики в любой образ. Как этот стиль вернулся в моду, и почему он так актуален? Разбираемся подробнее.

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История бохо

Эстетика бохо зародилась в 1970-х и достигла пика популярности в 2010-х благодаря иконам стиля в лице сестер Олсен, Николь Ричи, Кейт Мосс и Сиенны Миллер. 15 лет спустя бохо-шик переживает возрождение, во многом благодаря креативному директору Chloé Хемене Камали. Ее дебютная коллекция осень-зима 2024-2025 для бренда стала буквально гимном богемной моде 70-х: струящиеся платья, массивные сабо, замшевые сумки и талисманы вернули былую славу этому стилю. Другие дизайнеры, например, Isabel Marant, также переосмыслили бохо, создавая женственные и аутентичные образы для весны-лета 2025.

Сандалии с подвесками стали главным элементом этого возрождения. Они и практичные и декоративно украшенные, что превращает даже самый простой наряд в выразительный и запоминающийся.

Сандалии с шармами

Подвески — главный символ бохо-стиля, который “любит” золотые ракушки, эзотерические символы, кристаллы и талисманы. В коллекциях весна-лето 2025 дизайнеры сделали ставку именно на этот акцент:

Isabel Marant представили 19 из 51 образов с сандалиями-спартанками, украшенными металлическими деталями.

Chloé украсили закрытые сандалии кисточками и кристаллами.

Bottega Veneta переосмыслили свои культовые сандалии Adam, дополнив их подвесками в виде яблока и змеиной головы.

Nodaleto предложили сандалии с морскими звездами, усыпанными камнями.

Эти модели универсальны: они уместны как на пляже, так и в городе.

Почему сандалии с подвесками стали трендом?

Сандалии с шармами идеально вписываются в современные модные реалии. Они отвечают сразу нескольким ключевым тенденциям:

Ностальгия. Возвращение бохо-стиля вызывает теплые воспоминания о 70-х и 2010-х, но в обновленной, более утонченной форме.

Возвращение бохо-стиля вызывает теплые воспоминания о 70-х и 2010-х, но в обновленной, более утонченной форме. Индивидуальность. Подвески позволяют каждой паре сандалий рассказать свою историю.

Подвески позволяют каждой паре сандалий рассказать свою историю. Универсальность. Такие сандалии легко сочетаются с джинсами, платьями или шортами.

Такие сандалии легко сочетаются с джинсами, платьями или шортами. Доступность. Сандалии с шармами представлены в разных ценовых категориях — от люкса до масс-маркета.

Как носить сандалии с подвесками?

Чтобы вписать этот тренд в гардероб, достаточно следовать всего нескольким простым принципам: