Визажист перечислил главные тренды лета

Море, песок и долгожданные каникулы требуют особого подхода к сбору косметички. Летом 2025 бьюти-веяния делают акцент на естественность, стойкость и, разумеется, легкий элемент игры. Визажист модных съемок Любовь Брусницына поделилась пятью главными трендами сезона и подсказала, какую косметику взять с собой в отпуск, не набивая чемодан до отказа. Главное: собирая чемодан, ориентируйтесь на минимализм — используйте многофункциональные продукты, легкие текстуры и яркий акцент в одном-двух элементах макияжа.

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Глазированная кожа вместо плотного тона

Эффект «glass skin» легким движением руки превращается в «glazed skin»: на практике это значит — легкий BB-флюид с влажным финишем, прозрачная пудра только на Т-зону и капля жидкого хайлайтера по верхней линии скул. Кожа выглядит напитанной, будто после спа. Эксперт советует:

«Наносите уход с ниацинамидом и пептидами за 20 минут до макияжа, чтобы отражающий финиш держался дольше и не "сползал" в жару».

Акварельные стрелки акцентным оттенком

Классическая черная подводка уступает место бирюзе, мяте и обожженному кораллу. Лайнеры на водной основе фиксируются без ощущения пленки. Проведите тонкую линию по верхнему веку и растушуйте кистью-«карандашом» — получится дымка, которая подчеркивает сияние загара.

«Оттенок подбирайте под купальник или аксессуары: так образ выглядит целостно без лишних усилий. Другой вариант — жидкие тени. И не слишком усердствуйте с точностью нанесения, просто вбейте их подушечками пальцев нежными постукиваниями», — советует визажист.

Парфюм: цитрус + минеральные аккорды

Соль, шорох сухой травы и спелый лайм — именно так звучат самые свежие ароматы лета 2025. Парфюмеры добавляют в композиции акватические ноты с примесью «теплого камня», создавая эффект прохладного бриза. Для отпуска берите версию в тревел-фиале 10 мл и наносите на текстиль: в жару букет раскрывается мягче и дольше держится.

Сочный тинт для губ и щек «два в одном»

Идея заменить помаду и румяна одним продуктом совершенно не нова — и она отлично себя зарекомендовала. Гелевые тинты цвета манго, розового драгонфрута или ежевики дают полупрозрачный финиш и держатся лучше, чем кремовые текстуры. Нанесите три точки на яблочки щек, распределите пальцами и продублируйте оттенок на губах — ровно то, что нужно для пляжного бара без зеркала.

Лак для ногтей цвета «светлая глина»

Глянцевый терракот, песок и оттенок какао с молоком вытеснили неон. Такой нюд подчеркивает загар и подходит к любому купальнику. Формула must-have — 9-free или 12-free (без агрессивных растворителей). Эксперты советуют покрывать ногти базой с кальцием: ультрафиолет, соленая вода и хлор способны сушить пластину, а спокойный нюд скроет возможные несовершенства.