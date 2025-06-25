Наталия Антонова рассказала, как борется с мешками под глазами

Звезда российского фильма «Красотка» Наталия Антонова рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как борется с мешками и кругами под глазами. Актриса отметила, что не делала никаких операций и уколов красоты.

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«Уход за кожей вокруг глаз — это отдельная песня. Я знаю средства, с помощью которых, смогла избежать искусственных методов ухода (ботокса, операций и прочего), а мне 51! Конечно, я еще и правила соблюдаю по уходу за кожей вокруг глаз. На ночь не есть, не пить. Алкоголь — нет. Курить — нет. Не щуриться. Патчи под глаза только лежа, если в них ходить, то кожа оттягивается. Я люблю кремы под глаза, но два раза в неделю делаю маски, увлажняю кожу. Морщинок пока немного, и главное — нет отеков», — поделилась знаменитость.

Артистка говорила, что муж-врач Николай Семенов запретил ей делать пластику. Знаменитость ходит к косметологу, но делает легкие процедуры. В основном Антонова поддерживает красоту и молодость с помощью домашнего ухода. Актриса рассказывала, что также ежедневно делает легкий массаж лица, применяя разные техники, выполняет аэробику для мышц и использует проверенные косметические средства по уходу за кожей. По словам Антоновой, все это не отнимает много времени, но приносит отличный результат.

Звезда — многодетная мать. Антонова признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент актриса не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Врач-гинеколог убедил жену взять себя в руки. Артистка отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».