20 солнцезащитных средств для лица на каждый день

Стик, флюид или гель-крем: какой солнцезащитный продукт выбрать? Собрали целых 20 проверенных средств с SPF, чтобы вы не потерялись в море опций и смогли подобрать продукт под свой тип кожи и потребности.

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Солнцезащитный крем № 591, Sofia Bertrand

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Необычная солнцезащита с SPF 50, которая справляется ещё и с поглощением инфракрасного излучения и синего света от экранов девайсов. Подойдёт на каждый день, но обновлять придётся почаще.

Солнцезащитное средство против гиперпигментации Photo Regul, Institut Esthederm

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Помогает защитить кожу от пигментации и при этом даёт возможность равномерно загореть. То, что надо для любителей бронзового загара после каникул на море.

Защитный флюид Pro-Collagen SPF 50, Elemis

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Нелипкий флюид с коллагеном. Не конфликтует с увлажняющим кремом, не вызывает воспалений и не оставляет белых следов даже на загорелой коже.

Солнцезащитный стик Pro Balance SPF 50+, Dr.Ceuracle

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Компактный стик с пробиотиками, который подойдёт для нанесения и регулярного обновления SPF в течение дня. У него большой спектр защиты не только из-за фактора SPF 50, но и из-за сочетания химических и физических фильтров.

Солнцезащитный крем Sunblock SPF 35, Linda Kristel

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Увлажняющий крем с SPF 35 понравится склонной к сухости коже. Будет хорошо работать в условиях города, но для пляжного отдыха понадобится фактор защиты мощнее.

Солнцезащитный спрей SPF 50+, Tovegan

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Спрей-дымка с SPF 50. Подойдёт почти любому типу кожи, а ещё хорошо покажет себя в условиях палящего солнца. Благодаря удобному формату легко обновлять в течение дня.

Солнцезащитная сыворотка «Юзу» SPF 50+, Erborian

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Лёгкая сыворотка с SPF 50 и кучей активов. Ниацинамид выравнивает тон, а экстракт юзу укрепляет кожный барьер. А как известно, именно в нём залог комфорта.

Солнцезащитный стик с экстрактом эхинацеи, Rawquest

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Стик, наполненный полезностями: эхинацея для снятия раздражения, масло корочки апельсина от покраснения, бисоболол для восстановления. И никуда без SPF 50!

Солнцезащитный крем SPF 50, Heleo4

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Крем в большом объёме — 75 миллилитров — и с серьёзным SPF-фактором 50. Увлажняет, поэтому скорее подойдёт склонной к сухости или обезвоженной коже.

Фотозащитный крем Hydrating Sunscreen SPF 50, Aravia

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Увлажняющий крем с солнцезащитным фактором. Не конфликтует с другими уходовыми продуктами и справляется с солнечными лучами на все SPF 50.

Успокаивающий солнцезащитный стик с каламином SPF 50+, Dr.F5

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Стик с каламином и SPF 50. Успокоит уже покрасневшую и чувствительную кожу и оставит матовый финиш. Надо обновлять каждые 3–4 часа.

Солнцезащитный крем Bergasol SPF 50+, Noreva

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Крем, который даёт приятный бархатистый финиш. А ещё успешно борется не только с солнечным излучением, но и синим светом. Водостойкий, так что переживёт купание.

Солнцезащитная сыворотка для сияния кожи, Thim

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Увлажняющая сыворотка с защитой SPF 50. Хорошо смотрится на сухой коже и достойно увлажняет, а ещё подходит в качестве основы под макияж.

Солнцезащитный стик с экстрактом гриба чаги, BHAB

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Солнцезащитка с пантенолом и защитой SPF 50. Понравится обладателям жирной кожи, потому что оставляет матовый финиш без лишнего блеска.

Солнцезащитный стик SPF 50+, Pupa Milano

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Удобный формат стика для обладателей множества родинок или татуировок. Им можно точечно защитить уязвимые места и не переживать о последствиях загара.

Солнцезащитный крем-гель SPF 45, Missha

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Нежирный крем-гель на водной основе. Понравится тем, кто жалуется на жирность кожи, потому что легко впитывается и не оставляет липкости.

Солнцезащитный крем для лица и тела SPF 50, Biobalance

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Универсальное лёгкое молочко для лица и тела. Сразу с пантенолом и глицерином в составе, чтобы обеспечить ещё и уход.

Солнцезащитный стик SPF 50, Avon

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Водостойкий стик с уровнем защиты SPF 50. В составе есть сквалан и центелла азиатская, которые успокаивают раздражённую кожу, в том числе после загара.

Крем для лица и тела против пигментных пятен Bronzeada, Librederm

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Водостойкий крем, который создан специально для очень светлой кожи. Защищает от образования пигментных пятен и «пробуждения» веснушек благодаря фактору SPF 50.

Солнцезащитный стик SPF 50+, Mixit

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Фотогеничный стик с SPF 50 и интересной текстурой. Легко нанести или растушевать, потому что изначально продукт не белёсый. Обновлять советуем каждые 2 часа.