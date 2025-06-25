Анастасия Решетова вышла в свет в мини-платье

Модель и блогерша Анастасия Решетова появилась на публике в мини-платье после критики фигуры. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба KION.

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Анастасия Решетова пришла на премьеру сериала «Театральная зона», которая состоялась 24 июня в Summer Cinema by KION. Модель выбрала для светского мероприятия белое мини-платье и жакет в тон. Манекенщица дополнила наряд браслетом и туфлями на каблуках. Блогерша уложила волосы в локоны и сделала макияж в нюдовых тонах.

© Газета.Ru

На премьере также появились Наталья Рудова, Михаил Тройник, Борис Дергачев, Елена Старостина, Ирина Безрукова и другие знаменитости.

Комедийный сериал «Театральная зона» с Борисом Дергачевым, Никитой Кологривым и Виталием Хаевым в главных ролях выйдет 1 июля в онлайн-кинотеатре KION. По сюжету режиссер тульского ТЮЗа попадает в тюрьму за поджог театра и должен добиться освобождения, поставив «Ромео и Джульетту» с заключенными и охранниками в ролях. Заключенные-актеры не скрывают вражды с охранниками и планируют побег.

В конце марта Анастасия Решетова показала кадры, сделанные во время отдыха с сыном Ратмиром в Дубае. На одном из снимков модель стояла перед зеркалом в черном облегающем топе, леггинсах, кепке с надписью и кроссовках. Блогерша добавила к образу кожаную сумку и часы. Знаменитость позировала с распущенными волосами. Интернет-пользователи заметили, что Анастасия Решетова сильно похудела.