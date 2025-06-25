Рози Хантингтон-Уайтли поделилась летним спортивным образом

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в теннисной юбке и топе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Рози Хантингтон-Уайтли позировала в белой теннисной юбке и топе. Перед камерой модель продемонстрировала растяжку. Волосы она распустила и сделала легкий дневной макияж.

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18 мая Рози Хантингтон-Уайтли посетила ужин Kering Women in Motion, который состоялся в Каннах. Она появилась на закрытом мероприятии в черном длинном платье-бюстье на шнуровке и туфлях на каблуках. Модель завершила образ бриллиантовыми серьгами и ожерельем. Возлюбленная Джейсона Стетхэма позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

21 мая Рози Хантингтон-Уайтли выложила фото, где предстала перед камерой в белом крошечном бикини, украшенном зелеными бусинами. Модель дополнила пляжный образ кепкой в тон Saint Laurent, массивным золотым браслетом и кулоном. На одном из снимков звезда подиумов лежала в шезлонге со стаканом холодного кофе.