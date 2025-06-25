Через какие пластические операции прошла Дженнифер Лоуренс

Под прицелами камер знаменитостям сложно утаить изменения во внешности. Особенно это касается актрис, которые в киноиндустрии более 10 лет. Дженнифер Лоуренс, ставшую суперзвездой после выхода фильма «Голодные игры», поклонники полюбили не только за талант, но и за яркую внешность, удивительную харизму, бесхитростность и простоту в общении. Слухи о секрете ее молодости не раз обсуждались на страницах глянца. И если некоторые черты могут изменяться из-за макияжа или освещения, то другие указывают на тонкие штрихи опытного пластического хирурга и косметолога. Какие манипуляции помогли актрисе выглядеть потрясающе, рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург, эксперт по вопросам эстетики женского лица и тела Мария Хайдар.

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Дженнифер Лоуренс, как и все представители шоу-бизнеса, очень тщательно следит за своей внешностью. Конечно, не без помощи пластических хирургов. Если приглядеться к ее метаморфозам за последние 10 лет, то здесь заметна рука профессионала, чьи действия были нацелены на поддержание естественности, а не на полное изменение внешности.

Блефаропластика

Грамотно выполненная круговая блефаропластика сделала взгляд актрисы более распахнутым и отдохнувшим. Для достижения такого результата, скорее всего, был применен комбинированный вариант верхней блефаропластики и трансконъюнктивальной нижней с перераспределением или липофилингом. Это сочетание избавило Лоуренс от нависшего века, позволило открыть внешний уголок глаза, убрать мешки под глазами, сгладить носо-слезную борозду.

Такая операция редко имеет противопоказания и позволяет на всю жизнь изменить разрез глаз, избавиться от излишков жировой ткани и кожи век, сделав взгляд выразительнее и моложе.

Некоторые пациенты остерегаются прибегать к такому виду хирургического вмешательства из-за неудачных примеров. Иногда подход врача слишком радикален, и он иссекает больше тканей, чем нужно, в результате чего глаза просто перестают закрываться.

Опытные хирурги для более естественного результата и во избежание осложнений оставляют чуть больший лоскут века. Это делает глаз не таким пустым и не добавляет возраста пациенту.

Блефаропластика относится к малоинвазивным методикам пластической хирургии. Операция проходит под легким наркозом, занимает примерно полтора часа. При соблюдении рекомендаций хирурга восстановление занимает не более двух недель. Через 7 дней обычно снимают швы, через 14 — спадают первичные отеки.

Ринопластика

По мнению поклонников актрисы, самым очевидным изменениям подвергся ее нос. В применении ринопластики сама Дженнифер призналась лишь частично: операция была ей необходима по медицинским показаниям и только для выравнивания перегородки.

Как известно, нос состоит из костей и хрящей, собранных определенным образом. Обычно, для изменения формы пластические хирурги разбирают некоторые его части, а потом собирают в соответствии с необходимым для пациента результатом. Но Лоуренс вряд ли проходила через эту процедуру, скорее всего, ей скорректировали только кончик носа. Ведь, несмотря на то что спинка осталась такой же ширины, кончик и ноздри заметно сузились. Нос актрисы стал более тонким и изящным, что гармонично дополнило ее внешность.

Ботокс и филлеры

Помимо пластических операций, Лоуренс пользовалась и некоторыми косметологическими процедурами. Для того чтобы разгладить лоб и поднять брови, применялись уколы ботокса. Пухлый объем губам придали филлеры. Возможно, применялись методики типа плазмолифтинга для омоложения кожи.

Что касается изменений формы лица актрисы, то одни специалисты видят причину в использовании гиалуронового филлера, другие — в удалении комков Биша. На самом деле лицо Дженнифер с возрастом просто перестало быть детским. Лоуренс повзрослела, похудела, и это, естественно, отразилось на внешности.

Несмотря на все вмешательства, Дженнифер осталась узнаваемой, она выглядит максимально естественно, а небольшие изменения лишь гармонизировали ее облик.

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