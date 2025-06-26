Юрист Мишонов рассказал, какие последствия могут ждать блогера Алекса Лесли и участников его акции, связанной с домогательствами

Выяснилось, что это был «флешмоб», который организовал блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Он называет себя экспертом в области сексуальных отношений.

Адвокат Андрей Мишонов предупредил в беседе с KP.RU, что последствия для организатора и участников могут быть серьёзными. Если вина будет доказана, им грозят не административные, а уголовные санкции, включая лишение свободы.

Если в «флешмобе» участвовали несовершеннолетние, Лесли могут обвинить в вовлечении их в преступление. Если его высказывания содержат признаки унижения женщин, добавится статья о разжигании ненависти.

Мишонов пояснил, что действия, связанные с хватанием за интимные части тела без согласия, квалифицируются как сексуальные домогательства. Если при этом звучат грубые высказывания, это может быть признано хулиганством. Публикация видео в интернете добавляет нарушение неприкосновенности частной жизни.

Адвокат отметил, что если у Лесли есть иерархическая структура и платные тренинги, его могут обвинить в создании преступного сообщества. Это грозит наказанием до 20 лет.

Следственный комитет Москвы возбудил дело против Алекса Лесли по статье о склонении к изнасилованию.

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